La giunta comunale ha confermato che il progetto per un forno crematorio nel cimitero di Tavernelle non avrà seguito. La decisione arriva dopo che in marzo il Consiglio comunale aveva approvato una mozione in merito. Al posto del crematorio, saranno realizzate tombe di famiglia. La scelta è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

ANCONA Dopo la mozione approvata in Consiglio comunale lo scorso marzo, la giunta ha ufficializzato nelle scorse ore lo stop al progetto del crematorio di Tavernelle. Con una delibera, infatti, il governo di Palazzo del Popolo ha dato mandato agli uffici di provvedere al congelamento dei contratti in essere con i due appaltatori incaricati di realizzare l’impianto di cremazione - l’ascolana Ubaldi per i lavori edilizi e l’emiliana Ciroldi - in attesa del completamento dell’iter che porterà all’individuazione del nuovo sito dove costruire il contestato forno. Un lavoro già in parte cominciato, con il Comune che ha stilato degli indirizzi per la nuova localizzazione ed ha già cominciato a vagliare delle ipotesi primordiali.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Forno crematorio, è definitivo: non si fa nel cimitero di Tavernelle, al suo posto tombe di famiglia

Notizie correlate

Leggi anche: C'è il via libera del Consiglio, l'impianto crematorio si farà ma non a Tavernelle

Leggi anche: Cimitero di Tavernelle, disponibile per la concessione una tomba di famiglia

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Forno crematorio, è definitivo: non si fa nel cimitero di Tavernelle, al suo posto tombe di famiglia; Terni, project tempio crematorio e illuminazione: cambia la storia, rivalutazione procedure; Dragaggi e Molo Clementino, la scure del Mef sul porto: addio 51 milioni fermi dal 2022; Pesaro, per il 25 Aprile corteo dei collettivi. Propaganda a scuola, è polemica tra Gioventù Nazionale e il dem Bernardi.

Forno crematorio, è definitivo: non si fa nel cimitero di Tavernelle, al suo posto tombe di famigliaANCONA Dopo la mozione approvata in Consiglio comunale lo scorso marzo, la giunta ha ufficializzato nelle scorse ore lo stop al progetto del crematorio di Tavernelle. Con una delibera, infatti, ... corriereadriatico.it

Dopo lo stop ai forni crematori. FdI è pronta a un esposto: La società faccia chiarezzaPresenteremo un esposto e la richiesta di una commissione urgente in Comune. Fratelli d’Italia risponde così alla notizia della sospensione di almeno un mese dell’attività crematoria della città. ilrestodelcarlino.it

Siamo orgogliosi di aver preso parte alla realizzazione del forno crematorio Emiliano, inaugurato lo scorso anno a Fidenza. Un progetto importante, che rappresenta un punto di riferimento per il territorio, frutto della collaborazione tra professionisti e aziende i - facebook.com facebook