È in Brianza l' azienda dei record | 114,7 milioni di ricavo e oltre 62 milioni di euro investiti

L’assemblea dei soci di BrianzAcque si è riunita giovedì 14 maggio nella sede della Provincia di Monza e Brianza, approvando all’unanimità il bilancio relativo all’esercizio 2025. L’azienda ha registrato un ricavo di 114,7 milioni di euro e ha investito oltre 62 milioni di euro nello stesso anno. Questi dati rappresentano un record per l’azienda, che opera in Brianza. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle parti sociali e si è concentrata sulla presentazione dei risultati finanziari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui