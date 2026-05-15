È in Brianza l' azienda dei record | 114,7 milioni di ricavo e oltre 62 milioni di euro investiti

Da monzatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea dei soci di BrianzAcque si è riunita giovedì 14 maggio nella sede della Provincia di Monza e Brianza, approvando all’unanimità il bilancio relativo all’esercizio 2025. L’azienda ha registrato un ricavo di 114,7 milioni di euro e ha investito oltre 62 milioni di euro nello stesso anno. Questi dati rappresentano un record per l’azienda, che opera in Brianza. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle parti sociali e si è concentrata sulla presentazione dei risultati finanziari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quello del 2025 è stato un anno record per BrianzAcque. Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio l’assemblea dei soci si è riunita nella sede della Provincia di Monza e Brianza e ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025. I numeri: ricavi a quota 114,7 milioni di euro, in aumento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

In Brianza l'azienda dei record: 254 milioni di fatturato, quasi 1.000 lavoratori e 10 stabilimentiMalgrado la crisi economica e geopolitica in Brianza c’è un’azienda che continua a crescere.

Indebita detrazione dell'Iva per oltre 5,8 milioni di euro: stangata per azienda di metalliIndebita detrazione iva per oltre 5,8 milioni di euro attraverso operazioni inesistenti, la Corte di Cassazione respinge il ricorso di una società,...

è in brianza l aziendaÈ in Brianza l'azienda dei record: 114,7 milioni di ricavo e oltre 62 milioni di euro investitiIl player del servizio idrico integrato di Monza e Brianza archivia un altro esercizio estremamente positivo, confermando la lungimiranza del percorso intrapreso – precisa BrianzAcque nel comunicato ... monzatoday.it

è in brianza l aziendaPerché le grandi aziende scelgono di investire in Brianza e che cosa manca (per non farle scappare)Un Modello Brianza che tutta l'Italia ci invidia: ma per rimanere competitivi servono infrastrutture (e anche in fretta) ... monzatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web