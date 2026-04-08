Collo d' oca di viale Le Corbusier | demolito l' edificio via alla ristrutturazione dell' area

Via alla demolizione della casetta del “Collo d’oca” di viale Le Corbusier a Latina. Le ruspe hanno abbattuto stamattina l’edificio, al posto del quale dovrà sorgere una rotonda, per “raddrizzare” il viale, eliminando quindi la strettoia rimasta per decenni al centro della strada.Le operazioni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

"Collo d'oca" di viale Le Corbusier, via alle demolizioni dell'edificio al centro dell'areaPoche settimane, e la casetta al centro di viale Le Corbusier non esisterà più, dando così la possibilità di eliminare il “collo d’oca”, intervento...

"Collo d'oca" viale Le Corbusier, quattro mesi per cancellarloPer l’estate il “nuovo” viale Le Corbusier, senza più il “collo d’oca”, potrebbe essere già pronto.

Si parla di: Latina, a Pasqua feste e discoteca senza autorizzazioni, sanzionati un hotel e un locale.

La storia infinita del collo d'oca: dal 1978 falliti tutti i tentativi di esproprio. Adesso viale Le Corbusier sarà completataQuello di ieri, l'avvio delle operazioni di sgombero e demolizione, è l'epilogo di una vicenda iniziata quasi 70 anni fa. È la metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, in una Latina e in un'Italia ... ilmessaggero.it

La storia infinita del collo d’oca in viale Le Corbusier, pubblicata l’ordinanza di sgomberoCollo d'oca, una vicenda lunga e che sembra arrivare in dirittura finale. Ieri è stata pubblicata l'ordinanza di sgombero, un passo necessario per espropriare il pezzo di strada che passa su Viale Le ... ilmessaggero.it