Il Milan sta considerando seriamente la possibilità di vendere Rafael Leao, con il giocatore che sembra disposto a lasciare il club. Le trattative sono in corso e si parla di cifre precise legate alla possibile cessione. La decisione arriva in un momento in cui il rapporto tra il club e il portoghese appare distante rispetto al passato. La situazione si sta evolvendo rapidamente e coinvolge diverse parti interessate.

Rafael Leao divide da sempre le opinioni dei tifosi rossoneri e la stagione in corso non è da meno. Nella grande crisi dell'attacco del Milan, il portoghese è il meno peggio: suo l'ultimo gol di un attaccante del Diavolo (l'1 marzo a Cremona) e contro il Verona decisivo per il gol di Rabiot che ha portato i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri. Al pari di Pulisic, è il bomber del Milan con 9 gol segnati ma il suo futuro è tutt'altro che scontato. Ne parla l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ricordando che "mai come adesso il Dia­volo e Rafa sono così distanti l'uno dall'altro".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan e Leao mai così lontani come adesso: il Diavolo è pronto a salutare il portoghese

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