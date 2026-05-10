Milan-Atalanta Allegri | Nessuno si sarebbe aspettato questo momento di difficoltà

Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l'allenatore del Milan ha commentato la situazione attuale della squadra, affermando che nessuno si sarebbe aspettato un momento così difficile. La sfida si è conclusa con alcune tensioni, e l’allenatore ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del secondo tempo, sottolineando la sorpresa per i risultati recenti. La partita si è giocata nella stagione 2025-26 di Serie A.

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Fischio dell'arbitro Luca Zufferli: è finita la partita tra Milan e Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero ha parlato a 'DAZN' pochi minuti dopo il fischio finale a San Siro. Ecco le sue parole. «È inutile parlare di quello che è successo finora, non ha senso e non possiamo cambiarlo. Possiamo solamente fare una buona settimana di lavoro e concentrarsi su Genova che può essere determinante. Abbiamo preso gol alla prima situazione dopo un buon inizio e ci siamo disuniti. Dopo il 3-0 abbiamo avuto una buona reazione e siamo tornati a far gol. Cerchiamo di vedere qualcosa di buono, anche se sembra che dica qualcosa di fuori dal comune».🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Allegri: “Nessuno si sarebbe aspettato questo momento di difficoltà” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allegri avverte il Milan: “Udinese squadra fisica, affrontiamo il momento di difficoltà senza panico”In fin dei conti, c'è ancora un posto nella prossima edizione della Champions League da blindare il prima possibile. Marinozzi difende David: «Va aspettato, darlo via ora sarebbe affrettato. Su Openda invece penso questo» di Angelo CiarlettaAndrea Marinozzi difende Jonathan David, consigliando alla Juve di aspettarlo. Argomenti più discussi: Milan-Atalanta, Allegri pensa a Gimenez dal primo minuto. C'è De Winter per Tomori; Allegri ribalta il Milan: fuori Leao, dentro Gimenez. Tutti i cambi per blindare la Champions; Serie A: domenica alle 20,45 in campo Milan-Atalanta DIRETTA Probabili formazioni; Il Milan si gioca la Champions League senza Leao: messaggio preciso di Allegri.