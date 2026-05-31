Carlo Calenda Azione | Meloni che delusione E noi restiamo al centro

Il senatore Carlo Calenda di Azione ha espresso delusione nei confronti del governo e di Giorgia Meloni. In una dichiarazione, ha affermato che si sta tornando a una versione populista della leader e ha commentato negativamente le recenti azioni del governo. Calenda ha anche ribadito il suo impegno a mantenere una posizione al centro dello schieramento politico. La sua opinione si basa su quanto osservato nelle ultime settimane di attività politica.

Roma, 31 maggio 2026 – Senatore Carlo Calenda, leader di Azione, Giorgia Meloni e il suo governo l’hanno delusa? «Mi sembra che stiamo tornando alla versione populista di Meloni, da questo punto di vista sì, sono molto deluso. Quando è arrivato Trump alla Casa Bianca Meloni ha cominciato a prendere le distanze dall’Ucraina, ha preso un tono di forte critica rispetto all’Ue, ha appoggiato, con un video, Orban, una cosa assurda. Adesso che, diciamo, Vannacci sta andando bene Meloni si rispinge a fare un discorso all’assemblea degli Industriali tutto contro l’Europa, è un discorso che fa un po’ ridere perché noi siamo ultimi in Europa per crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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