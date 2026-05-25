VIDEO | Carlo Calenda | Il centro di Roma è un porcaio

Un giudizio pessimo, quello da parte di Carlo Calenda, sullo stato di salute del centro di Roma. Per il leader di Azione, che nel 2021 si candidò a sindaco sfiorando il ballottaggio, l'amministrazione Gualtieri non ha fatto abbastanza.Ecco le sue parole a “RomaToday Incontra”, il podcast di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Temi più discussi: Guerra, crisi energetica e immigrazione: l'intervista a Carlo Calenda; Travaglio sul Nove: Sono anni che Calenda s'offre, con l'apostrofo. Se fosse sicuro della sua leadership non chiederebbe conferme alla Meloni; Caso Modena, Calenda contro Vannacci: Gran paraculo, vuole far capire che è razzista senza dirlo; Carlo Calenda a Cuneo il 4 giugno per parlare di Europa e futuro.

Calenda: Meloni è una politica pura, farà ciò che le porta votiLo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, intervenendo al Festival dell’economia di Trento. Tutti gli aggiornamenti dal Festival ... stream24.ilsole24ore.com

Calenda presenta il nuovo libro: lunedì 25 maggio all’Area 12 HubCarlo Calenda arriva a Brescia per presentare il suo nuovo libro. L’appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 18:30 all’Area 12 Hub di via Reggio 1 ... elivebrescia.tv