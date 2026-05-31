Nessun medico disponibile per nuovi pazienti a Vaiano. L’Asl ha comunicato che il bando per l’assegnazione di medici nel Comune è andato deserto. Di conseguenza, i cittadini sono costretti a spostarsi altrove per le visite e le cure mediche. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che si trovano senza un medico di base a disposizione nel proprio territorio.

Nessun medico disponibile per nuovi pazienti a Vaiano: a renderlo noto, la Asl, a cui avevamo chiesto informazioni sulla possibilità di cambio medico in bassa Val di Bisenzio. Molti pazienti di Migliana della dottoressa Martini - che qualche settimana fa ha annunciato che a luglio non farà più ambulatorio nel paese e riceverà i pazienti di Migliana ad Usella – stanno pensando di prendere un medico che visiti a Vaiano, luogo più vicino di Usella e soprattutto raggiungibile con un solo autobus (per Usella c’è da fare un cambio). E dove peraltro entro la fine dell’anno – come dichiarato dalla Asl – sarà attiva a tutti gli effetti la nuova Casa di Comunità, che raccoglierà i medici dell’Aft. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carenza di medici in Valbisenzio. L’Asl: "Bando a Vaiano deserto". Pazienti costretti a spostarsi

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