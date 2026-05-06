A Verona, la carenza di medici si aggrava con 403 posti ancora scoperti nei bandi pubblicati. Alcune zone della provincia sono più a rischio di un vuoto assistenziale, mentre i nuovi medici incontrano difficoltà nel coprire le posizioni aperte. La situazione riguarda diverse aree, con alcune che affrontano una penuria di professionisti più marcata rispetto ad altre. La mancanza di medici si riflette sulla copertura dei servizi sanitari territoriali.

? Cosa scoprirai Quali zone della provincia veronese rischiano il vuoto assistenziale più grave?. Perché i nuovi medici faticano a coprire i bandi territoriali?. Come influirà la mancanza di personale sulle nuove Case della Comunità?. Chi dovrà garantire le cure nelle aree tra Garda e Villafranca?.? In Breve Posti scoperti aumentano da 339 a 403 rispetto a giugno 2025.. Filice Spi Cgil Verona promuove legge popolare per proteggere i servizi sanitari.. Mancano 138 medici nel primo distretto tra area urbana e Lessinia.. 132 posti vuoti nel quarto distretto tra lago e primo entroterra.. 403 medici di base mancano ancora nelle zone della provincia veronese secondo i dati del bando 2026, segnando un peggioramento rispetto ai 339 incarichi scoperti a giugno 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, la carenza di medici peggiora: 403 posti scoperti nel bando

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