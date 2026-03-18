A Tolentino, l’azienda sanitaria ha dovuto adottare misure straordinarie a causa della carenza di medici di base. La situazione ha portato a fissare un limite massimo di 1.800 pazienti per ciascun medico disponibile, nel tentativo di assicurarne comunque l’assistenza. La decisione riguarda direttamente i servizi sanitari offerti alla popolazione locale.

La carenza di medici di base a Tolentino ha costretto l’Azienda Sanitaria Territoriale ad attivare misure straordinarie per garantire l’assistenza alla popolazione. Con tre posizioni vuote e un medico che va in pensione entro fine marzo, l’amministrazione locale sta chiedendo ai professionisti esistenti di superare il massimale standard di pazienti da 1.500 a 1.800 assistiti. Questa manovra emergenziale si accompagna all’apertura di ambulatori a ciclo di scelta gestiti da personale assunto a tempo determinato, mentre il Comune e la direzione generale definiscono le azioni future. Tolentino si trova di fronte a una situazione strutturale complessa che mette in luce le fragilità del sistema sanitario territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tolentino: carenza medici, massimali a 1.800 pazienti

Articoli correlati

Leggi anche: Medico lascia a piedi 1.800 pazienti: "Per ora un ambulatorio temporaneo"

I medici e le sfide per la sanità, tra AI e carenza di personaleEra il 20 febbraio 2020 quando a Codogno, nel Lodigiano, veniva diagnosticato il primo caso di Covid-19 nel nostro Paese: di lì a poche settimane la...

Una raccolta di contenuti su Tolentino carenza medici massimali a 1...

Argomenti discussi: A Tolentino mancano tre medici di base. L’Ast alza i massimali fino a 1.800 pazienti.

A Tolentino mancano tre medici di base. L’Ast alza i massimali fino a 1.800 pazientiA Tolentino continuano a mancare i medici di medicina generale, ovvero medici di famiglia. E si sta correndo ai ... msn.com

Medici di famiglia in fuga in 18 regioni italiane colpisce carenza grave di oltre 5700 professionistiItalia senza medici di famiglia: numeri, cause e rischi entro il 2028 In Italia, secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, mancano oggi oltre 5. assodigitale.it