Milano arriva Mindy Map | la app che aiuta i minori e le loro famiglie a trovare un supporto psicologico gratuito

A Milano arriva Mindy Map, un’applicazione che consente a minori e alle loro famiglie di trovare supporto psicologico gratuito. I disturbi mentali tra i giovani sono in aumento, rendendo spesso difficile l’accesso a servizi di assistenza a causa di limitazioni economiche. La piattaforma mira a offrire un aiuto immediato e accessibile, facilitando il contatto con professionisti qualificati senza costi aggiuntivi.

I disturbi mentali nei ragazzi sono sempre più diffusi tra i giovani e giovanissimi e impongono ogni giorno a moltissime famiglie italiane il difficile obiettivo di trovare un’adeguata assistenza psicologica, spesso in condizioni di ristrettezza economica. Da oggi, avranno un aiuto in più grazie a Mindy Map, un’app gratuita che permette di trovare facilmente servizi gratuiti di supporto psicologico, clinico e sociale per minori, in strutture presenti e convenzionate sul territorio di Milano. I dati relativi ai disturbi mentali tra i bambini e adolescenti in Italia. Le stime più recenti riportano come in Italia un minore su 5 soffre di un disturbo mentale diagnosticato, per un totale di 2 milioni di giovani.🔗 Leggi su Open.online

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