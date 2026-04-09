Dal 20 aprile, il Comune di Roma riavvia il servizio di supporto psicologico gratuito rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, nell’ambito della nuova fase di A mente libera. La misura mira a offrire assistenza a chi cerca un aiuto professionale senza costi, in risposta alla domanda di supporto emotivo tra i giovani della città. La ripresa del servizio si inserisce in un progetto già attivo in passato e ora riproposto.

A partire dal 20 aprile, il Comune di Roma riattiverà il servizio di supporto psicologico dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni attraverso la nuova fase di A mente libera. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio di scopo per le Politiche giovanili insieme all’assessorato alle Politiche sociali e alla Salute, offre colloqui individuali gratuiti e anonimi in vari punti della città, dalle biblioteche comunali fino alle farmacie Farmacap. Il progetto si inserisce in un quadro di risposta diretta a una necessità sociale sempre più evidente nel tessuto urbano capitolino. Guardando ai numeri delle precedenti edizioni, emerge chiaramente come la richiesta di sostegno sia in costante ascesa: sono stati infatti registrati oltre 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: torna il supporto psicologico gratuito per i giovani

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