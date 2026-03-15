A Viareggio, il prezzo delle spiagge si fa sempre più alto anche se i listini sono stati congelati. Con l’estate alle porte, le richieste di prenotazione aumentano e il costo delle strutture di lusso continua a salire, lasciando i visitatori a chiedersi quanto dovranno spendere per godersi la stagione balneare. La mappa dei prezzi mostra un incremento costante, nonostante le restrizioni sui listini.

Viareggio, 15 marzo 2026 – Si avvicina la stagione estiva 2026. E la domanda – complici l’aumento dei costi di gestione e le incertezze legate al futuro delle concessioni – sorge spontanea: quanto costerà andare al mare quest’anno? Gli stabilimenti balneari della costa toscana puntano a mantenere i prezzi sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno. È questa la linea che emerge dalla Versilia al litorale pisano. In Versilia ombrelloni da 20 a 50 euro al giorno. Tra Viareggio e Lido di Camaiore l’estate dovrebbe aprirsi con tariffe simili a quelle del 2025. Il costo giornaliero di un ombrellone varia dai 20 ai 50 euro, con le tende che possono arrivare anche fino a 100 euro al giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cara spiaggia, quanto mi costerai? Listini congelati, ma il lusso avanza. La mappa dei prezzi

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