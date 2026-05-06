Cara carissima benzina quanto ci costi? In Trentino il rincaro più alto d' Italia

In Trentino il prezzo della benzina ha toccato livelli record rispetto al resto del paese, con un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti. Secondo i dati diffusi dall’Unione Nazionale Consumatori, il rincaro ha reso un rifornimento molto più costoso rispetto a quanto accadeva in passato. La spesa per fare il pieno si è così alzata, rendendo l’operazione più onerosa per gli automobilisti locali.

Un pieno di benzina in Trentino? Praticamente è un lusso. E smorzare il tutto dicendo che si tratta di un eufemismo è abbastanza fuori luogo, anche perché i dati dell’Unione Nazionale Consumatori parlano chiaro: nella nostra provincia si è registrato l’aumento record – a livello nazionale – della.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le festeUna volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche. Quanto costa (al metro quadrato) acquistare casa in Trentino Alto AdigeIl Trentino Alto Adige mantiene il primato di regione più cara d’Italia per acquistare casa, con 3. Contenuti e approfondimenti Si parla di: ??Cara (carissima) benzina, quanto ci costi? In Trentino il rincaro più alto d'Italia. Taglio delle accise, benzina più cara e diesel favorito: cosa cambia da oggi per il pienoTaglio delle accise: il Governo premia il diesel con uno sconto maggiore. Si cerca di calmierare i prezzi di merci e settori produttivi ... quifinanza.it Nuovo taglio delle accise: sconto ridotto per la benzina. Ecco quanto si spende di piùIl Governo proroga il taglio delle accise ma introduce differenze tra benzina e diesel. Risultato: pieno più caro per chi usa benzina, con aumenti fino a 9 euro ... motorbox.com