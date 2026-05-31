Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, interrompendo una serie di sette gare senza successi. Durante la corsa, ha mantenuto il comando fin dall’inizio, con una guida stabile e senza errori. Sul podio sono saliti anche altri due piloti, mentre uno dei favoriti, con problemi tecnici, ha dovuto abbandonare la gara. La gara si è conclusa con il pilota italiano in testa e gli altri nelle posizioni di rincorsa.

Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di sette manche (contando anche le Sprint) senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio proprio al Mugello trionfando nel Gran Premio d’Italia 2026. Il romagnolo dell’Aprilia centra così il quarto successo stagionale su sette GP disputati e consolida la sua leadership iridata, guadagnando cinque punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Il Bez si è reso protagonista di una prestazione sfavillante, mettendo pressione a Francesco Bagnaia (passato davanti a tutti nelle battute iniziali) nella prima metà della corsa e facendo il vuoto nella seconda grazie ad un ritmo stellare quando le gomme cominciavano a calare vistosamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Capolavoro di Marco Bezzecchi: dominio al Mugello! Bagnaia sul podio, Marquez in difficoltà

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