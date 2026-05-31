Fabio Capello ha commentato le dichiarazioni di addio di Rafael Leao, affermando che quando un calciatore si esprime in questi termini, di solito ha qualcosa da nascondere o da discutere. L'ex allenatore del Milan ha sottolineato che le parole di Leao sembrano nascondere un’eventuale tensione o incertezza. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni dietro le dichiarazioni dell’attaccante.

Rafael Leao ha comunicato ufficialmente il suo volere: l'attaccante del Milan vuole lasciare il campionato italiano in questa sessione di calciomercato. Non sorpreso dalle parole di addio di Leao l'ex allenatore del Milan Fabio Capello. Ecco le sue parole in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Rispecchiano alla perfezione il suo recente disimpegno nel Milan. Bastava vederlo in campo. Io credo sia normale per i calciatori attuali muoversi come ha fatto Leao, anche con parole precise e decise". Capello non sa con certezza se dietro le parole di Leao ci sia l'interesse forte di un'altra squadra, ma per 'Don Fabio' è una chiara strategia concordata con gli agenti del portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello sulle parole di Leao: “Quando un calciatore parla così, ha sempre qualcosa sul tavolo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEAO E PAVLOVIC INTERVISTA POST CREMONESE MILAN:NEL DERBY DOBBIAMO GIOCARE PER VINCERE...

Notizie e thread social correlati

“Io e Francesca Tocca? Quando realizziamo qualcosa, sentiamo tanto il feeling. Ho letto le parole di Peparini, forse non si è espresso bene”: parla Marcello SacchettaMarcello Sacchetta, noto per aver ideato la coreografia che ha accompagnato l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, ha commentato il suo...

Di Canio parla così di Pio Esposito: «Può diventare come Toni. Ha una motivazione fortissima, non come Leao…»L’ex calciatore e ora commentatore ha espresso parole di entusiasmo nei confronti di un giovane attaccante della squadra nerazzurra, paragonandolo a...

Temi più discussi: Capello: Juve, coraggio e personalità se davvero vuoi provarci. Como, vai oltre Nico Paz; Capello di fuoco sul Milan: Sono scioccato, sembra di stare alla Fiera dell'Est. Incredibile. La Juve invece...; Fabio Capello: Il Milan? Sembra la fiera dell'est, sono scioccato. Gasperini fortunato, Conte l'uomo giusto per la Nazionale; Como sogna l’Europa: Capello applaude il percorso dei lariani.

#Garlasco, Stefano Zurlo sulle parole di Alberto Stasi: Dire che non conosce Sempio è un atto di lealtà #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Capello di fuoco sul Milan: Sono scioccato, sembra di stare alla Fiera dell'Est. Incredibile. La Juve invece...Dalla clamorosa rivoluzione del Milan alle conferme arrivate in casa Juventus nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, senza dimenticare Napoli, Roma e l'Inter campione d'I ... msn.com

Capello: Il Napoli non ha mai vinto due anni di fila, questione di ambiente e non di allenatoreFabio Capello, ex allenatore che ha guidato Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, ha fatto il punto sul Napoli di Aurelio De Laurentiis. areanapoli.it