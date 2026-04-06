L’ex calciatore e ora commentatore ha espresso parole di entusiasmo nei confronti di un giovane attaccante della squadra nerazzurra, paragonandolo a un noto ex attaccante. Ha sottolineato la forte motivazione del giocatore e la sua capacità di mantenere il possesso palla. La sua analisi si concentra sulle caratteristiche individuali e sulle potenzialità future, lasciando intendere una grande fiducia nel percorso del giovane.

Inter News 24 Di Canio promuove il giovane talento nerazzurro: «Un attaccante alla Luca Toni che non perde mai palla». In un’intervista rilasciata a Repubblica, Paolo Di Canio ha analizzato con la consueta schiettezza il potenziale di Pio Esposito, giovane promessa di proprietà dell’ Inter che sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. Secondo l’ex calciatore, il futuro del ragazzo come punto di riferimento della squadra di Cristian Chivu dipenderà molto dalle scelte strategiche del club: «Bisogna vedere anche che direzione prenderà la squadra a livello tattico, se insisterà col 3-5-2 o se cambierà qualcosa». Tuttavia, le caratteristiche fisiche e tecniche di Esposito evocano paragoni illustri con i grandi centravanti del passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Canio parla così di Pio Esposito: «Può diventare come Toni. Ha una motivazione fortissima, non come Leao…»

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Toni incorona l’Inter: «È la più forte, il Milan può solo mettere pepe. Pio Esposito centravanti vecchio stile»di Redazione Inter News 24 Toni analizza il finale di stagione dei nerazzurri, sottolineando la superiorità tecnica della squadra di Chivu e lodando...

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Di Canio: Pio Esposito? Può diventare una specie di Toni, mi spiego. Rispetto a Leao…Intervistato da Repubblica, Paolo Di Canio ha affrontato diversi argomenti partendo dal giovane attaccante nerazzurro ... fcinter1908.it

Trovo ingenerose le critiche nei confronti di Svilar: si vede benissimo nella retro che il tiro di Calhanoglu non ha una traiettoria lineare. Per altro Svilar fa una parata su Pio Esposito nel secondo tempo da fenomeno vero x.com

Chivu difende Pio Esposito dopo il rigore fallito con la Bosnia, rivelando ciò che gli ha detto l'attaccante a una precisa domanda del suo allenatore: https://fanpa.ge/IvK68 facebook