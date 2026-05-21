Marcello Sacchetta, noto per aver ideato la coreografia che ha accompagnato l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, ha commentato il suo rapporto con Francesca Tocca, affermando che quando realizzano un progetto avvertono molto il feeling tra loro. Ha anche menzionato di aver letto le dichiarazioni di Peparini, ritenendo che forse non si sia espresso nel modo corretto. Sacchetta ha spiegato di aver lavorato con Tocca portando avanti un’intesa che si riflette nelle performance che creano insieme.

Marcello Sacchetta è stato la “mente” della coreografia iconica che ha accompagnato Sal Da Vinci sul palco di Eurovision Song Contest 2026. Sulle note di “Per sempre sì” il coreografo e ballerino si preparava per sposare la bellissima Francesca Tocca. C’è anche chi ha notato un feeling particolare, specie al momento del bacio, tra i due tanto che Gabriele Parpiglia toglie qualsiasi dubbio, indicandoli come coppia di fatto. Il diretto interessato in una intervista a Libero ha affermato: “Quando ho dovuto pensare a una partner per il progetto di Per Sempre Sì, mi è subito venuta in mente Francesca. Noi ci conosciamo dai tempi di Amici e noi ballerini, quando realizziamo qualcosa, sentiamo tanto il feeling. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e Francesca Tocca? Quando realizziamo qualcosa, sentiamo tanto il feeling. Ho letto le parole di Peparini, forse non si è espresso bene”: parla Marcello Sacchetta

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