L’ex allenatore del Milan commenta che Leao non è mai maturato e che non sorprende la sua partenza, affermando che ha già una squadra pronta. Inoltre, critica la gestione del presidente, che ha deciso di azzerare tutto in breve tempo, senza dettagli sui motivi. La situazione del club si fa sempre più complessa, con le voci di un possibile trasferimento del giocatore e cambiamenti nella dirigenza.

Fabio Capello ha appena lasciato la Malpensa, di ritorno da Budapest, dove ha assistito alla finale di Champions League tra Psg e Arsenal come opinionista di Sky Sport. “Fa un po’ tristezza essere consapevoli di dover scendere di livello quando si torna a parlare di cose nostrane”. Già, un tempo le squadre italiane alzavano di continuo trofei internazionali. E in particolare il Milan, con cui proprio don Fabio ha vinto una Champions nell’indimenticabile notte di Atene contro il Barcellona. Il Milan di oggi, invece, se la passa male. E i tifosi sono decisamente preoccupati. “Normale dopo due anni senza riuscire a qualificarsi per la Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Leao mai maturato, non mi stupisce vada via. Per me ha già una squadra pronta"

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