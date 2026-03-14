Frattesi | All’Inter sono maturato a livello mentale | la squadra ha una forza speciale

Davide Frattesi ha partecipato al programma del match dell’Inter, parlando della sua crescita personale e del suo approccio al calcio. Ha affermato di essere maturato mentalmente grazie all’esperienza con la squadra e ha sottolineato la forza particolare del gruppo. Il giocatore ha condiviso alcuni aspetti della sua evoluzione durante il suo percorso con i nerazzurri.

Frattesi. Davide Frattesi è stato il protagonista del matchday programme dell’ Inter, ripercorrendo alcuni aspetti della sua crescita e del suo modo di vivere il calcio. Il centrocampista nerazzurro ha parlato della grande energia che porta sempre in campo, una caratteristica che lo contraddistingue fin dagli inizi della sua carriera. “ È una cosa che mi accompagna fin da quando ero piccolissimo “, ha spiegato, sottolineando come la sua grinta non sia qualcosa che si possa imparare con l’allenamento. Secondo Frattesi, infatti, si tratta di una qualità innata, parte del suo carattere e della sua storia personale. “ Non penso che sia una qualità che si possa allenare o insegnare, è una cosa innata “, ha raccontato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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