Fabio Capello ha affermato che l’Inter si è ripresa e che il titolo di campione d’Italia è ormai vicino. Ha anche commentato la prestazione della Lazio, sottolineando alcuni aspetti della squadra allenata da Maurizio Sarri. Nel suo passato, Capello ha vinto due Coppe Italia, una nel 1969 con la Roma e l’altra nel 1977 con il Milan.

Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli Capello non ha dubbi: «L’Inter è tornata a essere l’Inter, lo scudetto è già in tasca. Lazio? La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di.» Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Inter-Lazio 2-0: gol e highlights | Serie A

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