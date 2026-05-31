Gli attaccanti della squadra si fermano spesso dopo aver perso palla, secondo quanto dichiarato. Il tecnico ha sottolineato che bisogna imparare dal Paris Saint-Germain, evidenziando l’importanza dell’umiltà e del sacrificio. Ha anche elogiato l’allenatore Luis Enrique, che riesce a trasmettere queste qualità alla sua squadra, creando un ambiente di collaborazione e impegno continuo.

“L’umiltà, la voglia di sacrificarsi, di aiutarsi in ogni momento e la forza di Luis Enrique, che riesce a trasmettere tutto questo alla sua squadra. E lo si vede in campo. Questa sera non si è visto un grande PSG, però devo dire che la vittoria è stata meritata”. Fabio Capello non ha dubbi: nonostante una partita non perfetta, la vittoria della Champions League del Psg è stata meritata. Questione di cuore, sacrificio, voler rincorrere l’avversario. L’ex allenatore di Roma e Milan tra le tante ne ha parlato a Sky Sport, dopo il successo ai rigori della squadra di Luis Enrique. “Ma soprattutto si è vista una squadra che, pur avendo delle difficoltà e pur non avendo praticamente mai tirato in porta, diciamoci la verità, ogni volta che perdeva palla rincorreva immediatamente l’avversario”, ha spiegato Capello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Capello: “Da noi gli attaccanti perdono palla e si fermano. Si deve imparare e copiare dal Psg”

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CAPELLO: GLI ARBITRI SONO UNA MAGIA! INTER SEMPRE AIUTATA!

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