Alle terme, quattro vigili sono stati sospesi dopo che circa 30 cavalli sono fuggiti. Un agente ha acceso dei fuochi, causando il panico tra i presenti. Durante l’incidente, alcuni soldati dei Lancieri di Montebello sono rimasti feriti. La fuga dei cavalli ha provocato scompiglio nell’area, con i vigili coinvolti nelle operazioni di contenimento.

? Punti chiave Come ha fatto un agente a scatenare il panico con i fuochi?. Chi sono i feriti tra i soldati dei Lancieri di Montebello?. Perché la distanza di duecento metri non ha protetto i cavalli?. Quali reati rischiano i quattro vigili sospesi in Procura?.? In Breve Tre soldati dei Lancieri di Montebello e una poliziotta sono rimasti feriti.. L'agente cinquantenne ha acceso i fuochi per motivi goliardici tra i colleghi.. Il comandante Mario De Sclavis ha sospeso quattro agenti dai servizi della parata.. Indagini dei carabinieri della compagnia Roma Centro su danneggiamento e lesioni.. Quattro vigili urbani sospesi dopo il caos alle Terme di Caracalla: trenta cavalli in fuga per un botto accidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos alle Terme: 4 vigili sospesi dopo la fuga di 30 cavalli

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