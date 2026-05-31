Caos alle Terme | 4 vigili sospesi dopo la fuga di 30 cavalli
Alle terme, quattro vigili sono stati sospesi dopo che circa 30 cavalli sono fuggiti. Un agente ha acceso dei fuochi, causando il panico tra i presenti. Durante l’incidente, alcuni soldati dei Lancieri di Montebello sono rimasti feriti. La fuga dei cavalli ha provocato scompiglio nell’area, con i vigili coinvolti nelle operazioni di contenimento.
? Punti chiave Come ha fatto un agente a scatenare il panico con i fuochi?. Chi sono i feriti tra i soldati dei Lancieri di Montebello?. Perché la distanza di duecento metri non ha protetto i cavalli?. Quali reati rischiano i quattro vigili sospesi in Procura?.? In Breve Tre soldati dei Lancieri di Montebello e una poliziotta sono rimasti feriti.. L'agente cinquantenne ha acceso i fuochi per motivi goliardici tra i colleghi.. Il comandante Mario De Sclavis ha sospeso quattro agenti dai servizi della parata.. Indagini dei carabinieri della compagnia Roma Centro su danneggiamento e lesioni.. Quattro vigili urbani sospesi dopo il caos alle Terme di Caracalla: trenta cavalli in fuga per un botto accidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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