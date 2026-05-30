Una fuga di trenta cavalli si è verificata alle terme dopo l’esplosione di petardi. Quattro persone sono rimaste ferite, mentre un cavallo è stato abbattuto. Secondo le ricostruzioni, i petardi sono stati fatti esplodere da persone non identificate, provocando il panico tra gli animali. La polizia sta indagando sulle responsabilità dell’accensione dei fuochi illegali.

? Punti chiave Come hanno fatto i petardi a scatenare la fuga dei cavalli?. Chi sono i responsabili dell'accensione dei fuochi vietati?. Perché i protocolli di sicurezza non hanno protetto gli agenti?. Quali indagini stanno seguendo i carabinieri per le lesioni riportate?.? In Breve Petardi probabilmente accesi vicino alle Terme di Caracalla hanno causato il panico.. Quindici cavalli feriti e un esemplare abbattuto durante la corsa verso via Cristoforo Colombo.. Tre militari e un agente di polizia feriti durante il tentativo di gestione.. Carabinieri e Polizia Locale indagano su lesioni e accensione fuochi non autorizzati..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos alle Terme: 30 cavalli in fuga, 4 feriti e un animale abbattuto

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Cavalli in fuga nella notte a Roma durante le prove del 2 Giugno: al galoppo tra le macchine in coda

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