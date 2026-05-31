A Siviglia si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canottaggio, senza la partecipazione dell’Italia. Durante la giornata si sono svolte tutte le Finali A delle discipline olimpiche, con gli equipaggi che sono saliti sul podio. I risultati includono le classifiche finali di ciascuna specialità, senza che siano stati indicati i nomi delle nazioni o degli atleti coinvolti. La competizione si è svolta sul fiume locale, con i podi assegnati nelle varie categorie.

Si chiude a Siviglia, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canottaggio, alla quale non ha preso parte l’Italia: nella giornata odierna si sono disputate tutte le Finali A delle specialità olimpiche: di seguito tutti gli equipaggi saliti sul podio. Nel due senza femminile si impone la Cechia in 7:10.26, davanti alla Francia, seconda in 7:10.94, ed al Cile, terzo in 7:12.64, mentre nel due senza maschile la spunta la Nuova Zelanda, che vince in 6:26.86, andando a precedere Romania 1, alla piazza d’onore in 6:29.46, e la Lituania, sul gradino più basso del podio in 6:32.00. Nel doppio femminile successo di Romania 1 in 7:01.05, che precede Paesi Bassi 1, in seconda posizione in 7:03. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, a Siviglia si chiude la prima tappa di Coppa del Mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Canottaggio, l’Italia non sarà in Coppa del Mondo a Siviglia. Debutto in Bulgaria, obiettivo Europei di VareseL’Italia non parteciperà alla tappa di Siviglia della Coppa del Mondo di canottaggio.

Canoa velocità, la tappa di Coppa del Mondo a Szeged si chiude con le gare sui 5000La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità si è svolta a Szeged, in Ungheria, e si è conclusa con le competizioni sui 5000 metri.

Temi più discussi: La Coppa del Mondo di Canottaggio a Siviglia offre sorprese e debutti sorprendenti; Canottaggio, Coppa del mondo 2026: programma e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Canottaggio, l’Italia non sarà in Coppa del Mondo a Siviglia. Debutto in Bulgaria, obiettivo Europei di Varese; World Rowing Cup I: Sophie Souwer vince la finale C.

Canottaggio, a Siviglia si chiude la prima tappa di Coppa del MondoSi chiude a Siviglia, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canottaggio, alla quale non ha preso parte l’Italia: nella giornata odierna si sono disputate tutte le Finali A delle ... oasport.it

Canottaggio, l’Italia non sarà in Coppa del Mondo a Siviglia. Debutto in Bulgaria, obiettivo Europei di VareseDopo l'antipasto del Memorial D'Aloja, manifestazione che quest'anno è tornata ad aprire il calendario internazionale di canottaggio, nel fine settimana ... oasport.it