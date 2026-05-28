Una ragazza è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio nel Fiorentino dopo essersi tuffata nel fiume Sieve e aver sbattuto contro un sasso. L’incidente si è verificato in un'area frequentata da bagnanti e soccorritori sono intervenuti sul posto. La giovane è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi nel Fiorentino, dove una ragazza è rimasta gravemente ferita dopo un tuffo nel fiume Sieve. L’incidente è avvenuto a San Piero a Sieve, in via Provinciale, dove la giovane avrebbe colpito violentemente un sasso nascosto sotto il livello dell’acqua. L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello insieme al personale sanitario del 118 e all’elisoccorso Pegaso 1. La ragazza immobilizzata direttamente nel fiume. Secondo quanto ricostruito, la giovane si sarebbe tuffata nel fiume quando avrebbe urtato accidentalmente un grosso sasso sommerso, riportando un trauma che ha reso necessario un intervento di soccorso molto delicato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si tuffa nel fiume e sbatte contro un sasso: l’intervento disperato

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