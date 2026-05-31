Canali fontanili e biodiversità | il progetto per ricucire uno dei paesaggi naturali più fragili della pianura parmense

Un progetto mira a tutelare canali, fontanili e biodiversità in una delle aree più fragili della pianura parmense. L’intervento si concentra sulla riqualificazione di piccoli corsi d’acqua e ambienti naturali, spesso trascurati, per favorire la conservazione delle specie e il mantenimento delle funzioni ecologiche. L’obiettivo è recuperare e proteggere questi elementi, fondamentali per il paesaggio e la biodiversità locale, con interventi che coinvolgono la gestione e il ripristino degli habitat.

Sentir parlare di tutela ambientale che non riguarda i grandi parchi naturali, montagne o aree incontaminate lontane dai centri abitati può essere strano. Questo perché raramente l’attenzione si concentra sulla pianura, un territorio che negli ultimi decenni ha subito trasformazioni profonde. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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