Sette uffici del Parmense più efficienti e sostenibili col progetto Smart building

Sette uffici postali nel territorio parmense sono stati oggetto di interventi per migliorare efficienza e sostenibilità attraverso il progetto “Smart Building”. Le strutture coinvolte si trovano nelle località di Bardi, Neviano, Polesine Zibello, Sala Baganza, Lesignano de Bagni, Medesano e Busseto. L’iniziativa, avviata da Poste Italiane, ha portato a interventi tecnici specifici negli uffici interessati.

A Bardi, Neviano, Polesine Zibello, Sala Baganza, Lesignano de Bagni, Medesano e Busseto gli uffici postali diventano più efficienti e sostenibili grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane nel territorio parmense. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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