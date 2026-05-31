La Red Bull è sotto inchiesta dopo il GP di Montreal, dove Verstappen ha conquistato il podio. Montoya ha analizzato le condizioni della vettura, evidenziando un aumento di peso che potrebbe incidere sul prossimo GP d'Austria. Inoltre, si è osservato un calo di grip nelle gomme in curva, causando possibili problemi di handling. Le autorità sportive stanno valutando eventuali irregolarità e le conseguenze di queste anomalie sulla performance della scuderia.

? Domande chiave Come influirà il nuovo peso della vettura sul prossimo GP d'Austria?. Perché le gomme della Red Bull hanno perso grip in curva?. Cosa ha scoperto Villeneuve sull'instabilità dell'assetto di Verstappen?. Come ha fatto la difesa di Max a compensare i difetti tecnici?.? In Breve Isack Hadjar guadagna posizioni staccando Kimi di quasi due secondi in un singolo giro.. Jacques Villeneuve segnala instabilità e rimbalzi dovuti all'assetto troppo rigido a Montreal.. Il prossimo banco di prova tecnico per il peso sarà il Gran Premio d'Austria.. Il GP d'Austria si svolgerà tra il 26 e il 28 giugno.. Red Bull pronta al contrattacco: l’analisi tecnica dopo la battaglia di Montreal. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada, Red Bull sotto esame: Montoya analizza il podio di Verstappen

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