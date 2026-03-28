Juan Pablo Montoya ha espresso preoccupazioni riguardo al futuro di Max Verstappen, affermando che il pilota è già in contatto con la scuderia Mercedes. Secondo quanto dichiarato, il rapporto tra Verstappen e la squadra attuale, Red Bull, sarebbe ancora incerto, lasciando aperte diverse possibilità per la prossima stagione. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di analisi sulle recenti tensioni tra il pilota e la squadra.

"> Le Preoccupazioni di Juan Pablo Montoya su Max Verstappen e Red Bull. Juan Pablo Montoya esprime dubbi su quanto tempo ancora Red Bull sarà in grado di trattenere Max Verstappen, affermando che le possibilità dopo la stagione 2026 sono “molto ridotte”. Secondo Montoya, ci sarebbero già conversazioni tra Verstappen e Mercedes per il 2027, suggerendo un possibile cambiamento di scuderia per il campione olandese. La situazione si complica ulteriormente considerando che Verstappen ha un contratto con Red Bull fino al 2028. Tuttavia, il suo contratto prevede una clausola di uscita che potrebbe attivarsi se si trovasse quarto o oltre nella classifica piloti entro la pausa estiva del 2025. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Montoya: “Verstappen già in contatto con Mercedes, futuro in Red Bull incerto”.

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