Juan Pablo Montoya ha chiesto a Red Bull di riconsiderare la partecipazione di Max Verstappen al Gran Premio del Nurburgring. La richiesta deriva da alcune valutazioni sulla sicurezza e sulla condotta del pilota durante le ultime gare. Montoya ha espresso il suo punto di vista senza fare ulteriori commenti o deduzioni. La squadra ha ancora da rispondere ufficialmente alla proposta dell’ex pilota.

"> Juan Pablo Montoya mette in discussione le decisioni di Red Bull riguardo Max Verstappen. Il famoso pilota colombiano Juan Pablo Montoya ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla decisione di Red Bull di permettere a Max Verstappen di partecipare alla Nurburgring 24 Hours, un evento automobilistico in programma per maggio. Le recenti prestazioni di Verstappen, nonostante i problemi tecnici con la sua Mercedes GT3, hanno messo in luce le sue abilità nel mondo delle corse GT3. L’evento, purtroppo, è stato segnato da un tragico incidente. Durante la gara di sabato, un incidente che ha coinvolto sette vetture ha causato la morte del veterano del GT3, Juha Miettinen.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Montoya invita Red Bull a rivalutare la partecipazione di Verstappen al Nurburgring.

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