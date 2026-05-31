Durante le celebrazioni della Madonna del Monte a Campobasso, le strade del centro sono state decorate con tappeti floreali, creando opere d’arte temporanee. In questa occasione è stato anche praticato un gesto di solidarietà, anche se i dettagli specifici non sono stati forniti.

? Domande chiave Come hanno trasformato le strade del centro in opere d'arte effimere?. Quale gesto di solidarietà è stato introdotto durante le celebrazioni?. Chi ha realizzato le rose all'uncinetto per la beneficenza?. A quali realtà sociali sarà destinato il ricavato della raccolta?.? In Breve Messa presieduta dal vescovo Biagio Colaianni alle ore 16.. Tappeti floreali realizzati in via Ziccardi, via Marconi e ponte di Bruschio.. Iniziativa solidale con rose all'uncinetto da 5 euro per l'autismo.. Collaborazione con l'associazione Con il cuore – Danilo Sabatino di Bojano.. Campobasso celebra la Madonna del Monte tra i tappeti floreali dell’Infiorata e la solennità della processione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: tra tappeti floreali e fede per la Madonna del Monte

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