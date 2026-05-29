Tra fede e tradizioni storiche | Portico celebra la Madonna del sangue

Da forlitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Portico si svolgono le celebrazioni in onore della Madonna del Sangue, tradizione radicata nella comunità. La festa coinvolge processioni e riti religiosi, con partecipazione di fedeli e rappresentanti locali. L’evento si ripete annualmente, mantenendo vive le usanze storiche. Nessuna informazione aggiuntiva su date, orari o dettagli specifici delle celebrazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità di Portico, le celebrazioni in onore della Patrona, la Madonna del Sangue. Un momento di profonda devozione che, come ogni anno, non richiama solo i residenti, ma fa rintoccare il richiamo di casa anche per i tanti portichesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Anagni. Dal 7 al 10 Maggio si celebra la Madonna del Buon Consiglio. Quattro giorni di fede, cultura e comunitàAnagni si appresta a vivere un evento religioso e culturale dal 7 al 10 maggio, dedicato alla Madonna del Buon Consiglio.

Avellino celebra Santa Rita, la Santa delle cause impossibili: fede, miracoli e tradizioniAnche quest’anno, la città di Avellino si prepara a celebrare Santa Rita da Cascia, riconosciuta come la santa delle cause impossibili.

Temi più discussi: La Cava in festa tra fede e tradizioni dal 31 maggio al 2 giugno; Tra fede e tradizioni storiche: Portico celebra la Madonna del sangue; Monteviasco celebra la Festa della Madonna della Serta tra fede, musica e tradizione; Fede e tradizione a Mastroleone(Montaquila): il 30 maggio si festeggia la Madonna di Canneto.

La Cava in festa tra fede e tradizioni dal 31 maggio al 2 giugnoTempo di lettura: 2 MinuteiTorna il tradizionale appuntamento nel cuore del quartiere medievale di Orvieto. Domenica 31 maggio la processione religiosa mentre Piazza Malcorini La Repubblica dei Cavajo ... orvieto24.it

madonna del tra fede e tradizioniMonteviasco celebra la Madonna della Serta: due giorni di festa tra fede, musica e tradizioneIl borgo montano sopra il Lago Maggiore si anima il 30 e 31 maggio Processioni, concerto itinerante e raccolta fondi per il restauro del campanile ... laprovinciadivarese.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web