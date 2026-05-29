Tra fede e tradizioni storiche | Portico celebra la Madonna del sangue

A Portico si svolgono le celebrazioni in onore della Madonna del Sangue, tradizione radicata nella comunità. La festa coinvolge processioni e riti religiosi, con partecipazione di fedeli e rappresentanti locali. L’evento si ripete annualmente, mantenendo vive le usanze storiche. Nessuna informazione aggiuntiva su date, orari o dettagli specifici delle celebrazioni.

Torna uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dalla comunità di Portico, le celebrazioni in onore della Patrona, la Madonna del Sangue. Un momento di profonda devozione che, come ogni anno, non richiama solo i residenti, ma fa rintoccare il richiamo di casa anche per i tanti portichesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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