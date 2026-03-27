In occasione della 15ª edizione della manifestazione Camelie sul Lario, che si tiene ogni anno in collaborazione con altre ville storiche del territorio, la Provincia di Lecco ha mostrato per la prima volta due tappeti appartenenti alle collezioni museali di Villa Monastero. I tappeti floreali restaurati sono stati esposti durante l’evento, che si svolge tra Tremezzo e Bellagio.

L'iniziativa in occasione dell'evento Camelie sul Lario 2026. "Questi bellissimi tappeti potranno essere fruibili per la prima volta al pubblico". Con essi, anche preziose porcellane Si tratta di due tappeti di ambito Savonnerie, databili alla seconda metà del XIX secolo, collocati nella Sala Rossa e nella Sala Nera della Casa Museo, che presentano interessanti decorazioni floreali, secondo il gusto dell’epoca in cui vennero eseguiti. In particolare, quello della Sala Nera, con fiori rosa su fondo beige e ricca bordura giallo rossa, viene esposto per la prima volta in quanto conservato nei depositi museali in attesa di restauro. Infine, i visitatori potranno apprezzare in questa occasione due interessanti cameliejaponiche Contessa Lavinia Maggi Alba, che nel 2024 hanno integrato gli esemplari già presenti nel giardino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - I tappeti floreali restaurati tornano a splendere a Villa Monastero

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