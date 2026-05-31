Una studentessa è stata scelta come nuova Donzella dei Misteri a Campobasso, vincendo una sfida che durava da due anni. La ragazza ha ottenuto il ruolo attraverso una selezione pubblica, senza dettagli sui criteri di valutazione. La posizione rappresenta un traguardo personale e familiare, anche se non sono stati forniti ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali. La cerimonia di nomina si è svolta recentemente nella città, senza indicazioni su eventuali eventi successivi o reazioni della comunità.

? Domande chiave Chi è la giovane studentessa che ha vinto la sfida?. Perché questo ruolo rappresenta un sogno familiare durato due anni?. Come influisce la presenza del padre sulla sfilata del 7 giugno?. Quali misure prenderà il Comune per gestire la folla in centro?.? In Breve Italo Stivaletti e Nicolino Benedetto interpreteranno rispettivamente il diavolo e Abramo.. La sfilata del 7 giugno percorrerà il centro storico e la zona murattiana.. La sorella Sarah Kalhaf ha interpretato la Donzella nel 2018.. L'arcivescovo Biagio Colaianni presiederà la celebrazione eucaristica prima del corteo.. Rebecca Setaro sarà la nuova Donzella dei Misteri: un sogno di famiglia che si rinnova a Campobasso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: Rebecca Setaro è la nuova Donzella dei Misteri

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