La Processione dei Misteri | a Montelepre uno dei momenti religiosi più suggestivi della Settimana Santa

Un evento unico in Sicilia, ricco di cultura, ma soprattutto colmo di fede, di spiritualità e di pietà popolare e che ha come protagonisti i suoi stessi abitanti. Circa 400 persone, tra adulti, ragazzi e bambini rievocano visivamente le sacre scritture del vecchio e del nuovo testamento. Presenti anche tanti animali: coniglietti, colombe, pecore, caprette, cani e cavalli che fanno da cornice agli 80 quadri biblici più importanti ed espressivi rappresentati. Straordinario il ruolo dei bambini e dei ragazzi, molti dei quali impegnati a esprimere le bellezze della natura come il cielo, le stelle, il sole e la luna. L’organizzazione è curata dalla Pro-loco di Montelepre, associazione turistica presieduta da Gioacchino Gaglio, che ormai da tantissimi anni mette in scena l’evento, in collaborazione con il Comune e dei parroci locali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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