Campobasso | 500 rose all’uncinetto per sostenere l’ANFFAS
A Campobasso, sono stati allestiti banchetti in diverse piazze cittadine dove si possono ritirare rose all’uncinetto. Le bancarelle sono state posizionate nei principali punti di ritrovo, come piazze e vie centrali. Le rose sono state realizzate a mano da volontari e vengono vendute per finanziare attività di supporto e servizi offerti dall’associazione dedicata alle persone con disabilità intellettive.
? Punti chiave Dove si trovano esattamente i banchetti per ritirare le rose?. Come possono queste creazioni artigianali aiutare concretamente l'ANFFAS?. Quali esercizi commerciali di Campobasso hanno aderito all'iniziativa?. Perché queste roselline numerate sono legate alla tradizione dell'Infiorata?.? In Breve Iniziativa promossa dall'APS Col Cuore – Danilo Sabatino per l'Infiorata.. Donazione di 5 euro per ogni rosa numerata disponibile.. Punti vendita presso Comune, Castello Monforte, Chocolat e Diavolo dei Misteri.. Ricavato destinato ai servizi ANFFAS per disabilità intellettive e neurosviluppo.. Roselline all’uncinetto per l’Infiorata: 500 piccoli doni per sostenere l’ANFFAS di Campobasso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Rose ad Uncinetto Tutorial per la Festa della Mamma Rosas Crochet Crochet Roses Mother's Day
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