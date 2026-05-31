Campobasso | 500 rose all’uncinetto per sostenere l’ANFFAS

Notizia in breve

A Campobasso, sono stati allestiti banchetti in diverse piazze cittadine dove si possono ritirare rose all’uncinetto. Le bancarelle sono state posizionate nei principali punti di ritrovo, come piazze e vie centrali. Le rose sono state realizzate a mano da volontari e vengono vendute per finanziare attività di supporto e servizi offerti dall’associazione dedicata alle persone con disabilità intellettive.