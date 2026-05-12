Ogni anno, a pochi giorni dalla festa di Santa Rita il 22 maggio, si ripete un gesto che si trasforma in una catena di solidarietà in tutta Italia. Le Rose di Santa Rita sono state raccolte di nuovo, raggiungendo 69 punti di distribuzione, con l’obiettivo di sostenere le persone più fragili e garantire loro il diritto alle vacanze. Questa iniziativa coinvolge molte comunità e si svolge in modo semplice e diffuso.

C’è un gesto semplice che ogni anno, a pochi giorni dalla festa di Santa Rita del 22 maggio, riesce a trasformarsi in una grande catena di solidarietà diffusa in tutta Italia. È quello delle Rose di Santa Rita, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Santa Rita da Cascia che sabato 16 e domenica 17 maggio celebrerà il suo decimo anniversario coinvolgendo migliaia di volontari e centinaia di comunità locali. Anche la Calabria sarà protagonista con ben 69 punti solidali distribuiti nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro. L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento atteso da fedeli e sostenitori della solidarietà, unisce devozione, impegno sociale e attenzione verso le persone più fragili.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tornano le Rose di Santa Rita: 69 punti solidali per aiutare i più fragili e sostenere il diritto alla vacanza delle persone con disabilità

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