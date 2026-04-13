CremonaDue | 1.500 corridori uniti per sostenere il territorio

Circa 1.500 persone hanno partecipato a un evento sportivo e solidale organizzato presso il centro commerciale CremonaDue, coinvolgendo la comunità di Gadesco Pieve Delmona. L’iniziativa si è svolta con due modalità di partecipazione diverse, attirando un vasto numero di corridori e sostenitori. La manifestazione ha visto un forte coinvolgimento della popolazione locale nel sostenere il territorio attraverso questa giornata dedicata allo sport.

Circa 1.500 persone hanno preso parte alla recente iniziativa sportiva e solidale organizzata presso il polo commerciale CremonaDue, coinvolgendo la comunità di Gadesco Pieve Delmona attraverso due diverse modalità di partecipazione. L’evento ha la partecipazione della CharityRun, una camminata aperta a tutti, e della nuova CharityRace, una competizione podistica per atleti, con un percorso di 7 chilometri che ha attraversato le vie locali. Solidarietà territoriale e gestione dei proventi. Il modello economico dell’iniziativa punta sulla restituzione totale dei fondi raccolti alle realtà del territorio. Per quanto riguarda la CharityRun, la metà dei ricavati sarà destinata alla Fondazione Occhi Azzurri, mentre l’altra metà sarà ripartita tra le scuole e le associazioni locali che hanno sostenuto l’organizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CremonaDue: 1.500 corridori uniti per sostenere il territorio Leggi anche: Torino 19 aprile: 7.500 corridori e la sfida al record mondiale Bando del Gal da ottocentomila euro per sostenere il territorioUn importante sostegno per il territorio arriva grazie al nuovo bando del Gal MontagnAppennino e la presidente, Marina Lauri, così commenta: "Un...