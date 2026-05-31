Campionati universitari Le schiacciate delle ragazze sono d’oro

Le squadre femminili dell'università di Modena e Reggio stanno dominando i campionati italiani universitari in Piemonte, con le loro schiacciate che stanno attirando l’attenzione. Le giocatrici hanno conquistato numerosi punti e si sono distinte per tecnica e determinazione. La competizione si svolge tra diverse università italiane, con le atlete modenesi e reggiane che si sono fatte notare per le prestazioni. La fase finale è ancora in corso, ma i risultati finora ottenuti sono molto positivi.

Si sta facendo grande onore la formazione universitaria dell’Ateneo di Modena e Reggio ai campionati italiani universitari in corso in Piemonte. La pallavolo femminile vince la medaglia d’oro, superando il Cus Milano con un netto 3 a 0. Per la formazione allenata da Filippo Rovatti e Marco Venturelli, 12 punti di Camilla Gerosa, 10 di Irene Mescoli (Tirabassi & Vezzali) e Giuditta Romano. A livello di squadra, 5 ace, solo 5 battute sbagliate e 8 muri vincenti. Un percorso netto, quello delle "ragazze del Secchia" che testimonia il valore del volley nella nostra regione. In una disciplina molto più statica, ma più cerebrale, Unimore s’impone a livello di squadra nel torneo di scacchi: i campioni italiani sono Samuele Mammi, Roberto Mocanu e Maria Vittoria Galli, assieme al docente Mauro Andreolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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