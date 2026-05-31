Campionati italiani Short Track MTB | vestono il tricolore Mirko Signorelli Gabriel Pasta Nami Epis e Marta Bodini
Ai Campionati Italiani di Short Track MTB, disputati sabato 30 maggio a La Salle, in Valle d’Aosta, quattro giovani bergamaschi hanno conquistato il podio. Mirko Signorelli, Gabriel Pasta, Nami Epis e Marta Bodini sono stati i protagonisti delle gare, vestendo il tricolore in diverse categorie. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, con i vincitori che si sono distinti per le loro prestazioni.
Giovani bergamaschi sul podio ai Campionati Italiani di Mountain Bike – Short Track, assegnati sabato 30 maggio a La Salle, in Valle d’Aosta. Una rassegna che ha visto il movimento bergamasco imporsi nelle diverse categorie chiave, confermando profondità e qualità del vivaio off?road. Per molti di loro era l’occasione di conquistare la prima maglia tricolore della carriera, obiettivo raggiunto da 8 di loro. Chi sono i nuovi campione d’Italia della specialità Short Track in MTB – Donne Esordienti 1° anno: EPIS Nami KTM ACADEMY LE MARMOTTE – Donne Esordienti 2° anno: GATTO Maddalena SANTA CRUZ TSA BELTRAMI – Esordienti 1° anno: PASTA Gabriel KTM ACADEMY LE MARMOTTE – Esordienti 2° anno: DAL BEN Giovanni RACING TEAM RIVE ROSSE – Donne Allieve 1° anno: BODINI Marta SPEED BIKE ROCKS – Donne Allieve 2° anno: ANSELMI Matilde A. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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