Campionati italiani Short Track MTB | vestono il tricolore Mirko Signorelli Gabriel Pasta Nami Epis e Marta Bodini

Notizia in breve

Ai Campionati Italiani di Short Track MTB, disputati sabato 30 maggio a La Salle, in Valle d’Aosta, quattro giovani bergamaschi hanno conquistato il podio. Mirko Signorelli, Gabriel Pasta, Nami Epis e Marta Bodini sono stati i protagonisti delle gare, vestendo il tricolore in diverse categorie. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, con i vincitori che si sono distinti per le loro prestazioni.