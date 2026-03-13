Mondiali short track 2026 oggi in tv 13 marzo | orari programma streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 13 marzo, si svolge la prima giornata dei Mondiali di short track 2026 a Montreal, in Canada. La competizione si tiene sull’anello di ghiaccio della città e coinvolge pattinatori e pattinatrici provenienti da diversi paesi. Dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, questa è la prima grande manifestazione internazionale di quest’anno nel settore. Le gare sono visibili in diretta streaming e in televisione.

