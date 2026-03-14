Mondiali short track 2026 oggi in tv 14 marzo | orari programma streaming italiani in gara

Oggi, sabato 14 marzo, si svolge a Montreal, in Canada, la seconda giornata dei Mondiali di short track 2026. In programma ci sono diverse gare con atleti italiani in pista, e l’evento viene trasmesso anche in streaming. Gli orari delle competizioni sono stati comunicati e prevedono diverse discipline di velocità e tecnica. La manifestazione coinvolge numerosi atleti provenienti da varie nazioni.

Oggi, sabato 14 marzo, seconda giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, pattinatori e pattinatrici affrontano i Mondiali che vanno in scena in questo week end sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Un contesto particolarmente noto agli atleti, essendo sovente tappa del World Tour. Nel day-1 buoni riscontri per la compagine tricolore che in quasi tutti i casi è riuscita a ottenere la qualificazione con i propri rappresentanti al turno successivo, senza dover passare dai ripescaggi. Tra le figure di riferimento c’è Pietro Sighel. Il trentino gareggerà in questa competizione solo nei 500 metri a livello individuale, mentre nelle staffette sarà spesso coinvolto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali short track 2026 oggi in tv (14 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara Articoli correlati Mondiali short track 2026 oggi in tv (13 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 13 marzo, prima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in garaOggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Tutto quello che riguarda Mondiali short Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Su Eurosport i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura; Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglie. Mondiali short track 2026 oggi in tv (13 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 13 marzo, prima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it Short track, ottimi riscontri per gli azzurri nella prima giornata dei Mondiali: tutte le staffette in semifinaleAlla Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) è scattata la 50ma edizione dei Mondiali di short track: nella prima giornata spazio ai turni preliminari ... oasport.it La giornata inaugurale dei Campionati mondiali di short-track, come d'abitudine incentrata sui turni eliminatori, è stata caratterizzata da un percorso quasi netto della squadra azzurra, che ha raggiunto la semifinale nelle tre staffette ed è ancora in corsa con tut - facebook.com facebook L’ULTIMO, GRANDE SPETTACOLO Dopo il World Tour e #MilanoCortina2026, sta per chiudersi la stagione dello short track. Come Con i Mondiali di Montréal, Canada, al via oggi con le batterie e le qualificazioni! Dieci gli azzurri in azione! Eccoli x.com