A Chianciano Terme si svolgono le semifinali dei Campionati Italiani Femminili U17-19 di pugilato. Le gare, trasmesse in diretta su Italia Boxe TV, seguono i quarti di finale disputati ieri. Oggi sono in programma le semifinali e le finali del weekend, con le atlete che si sfidano sul ring in vista delle rispettive finali. La competizione coinvolge le giovani promesse del pugilato femminile.

Proseguono a Chianciano Terme le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili U17-19 2026. Dopo i quarti di finale, spazio alle semifinali e alle finali del weekend, con tutta la competizione trasmessa in diretta su Italia Boxe TV. Dopo la giornata inaugurale dedicata ai quarti di finale, l’attenzione si sposta ora sulle semifinali e sulle finali che assegneranno i titoli nazionali nelle varie categorie. Le migliori pugili delle categorie Under 17 e Under 19 sono impegnate in un fine settimana che rappresenta il momento culminante della stagione agonistica nazionale. L’evento sta offrendo incontri di alto livello tecnico e grande intensità, con le giovani atlete pronte a contendersi il tricolore nelle rispettive categorie di peso. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Pugilato, Campionati Italiani Femminili U17-19: le emozioni del Day 1 su Italia Boxe TV. Oggi le semifinali

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