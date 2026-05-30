A Roma, durante la prima giornata degli Assoluti di fioretto, Filippo Macchi e Alice Volpi hanno vinto le rispettive finali. Macchi ha battuto in finale Tommaso Marini con il punteggio di 15-7, mentre Volpi ha sconfitto Martina in una gara senza ulteriori dettagli. Le vittorie sono state celebrate al Pincio, con i due atleti che si sono imposti nelle rispettive categorie. La competizione continua con altre finali in programma nelle prossime ore.

Sulla terrazza del Pincio, con una cornice di pubblico variegata tra appassionati e semplici curiosi nel vedere una pedana posizionata in maniera strategica per ammirare le bellezze della Capitale, Filippo Macchi e Alice Volpi si sono laureati campioni italiani di fioretto al termine della prima giornata degli Assoluti targati Frecciarossa. Primo titolo in carriera per Filippo Macchi. Il doppio argento olimpico di Parigi 2024 ha vinto la finale maschile per 15-7 il derby in casa Fiamme Oro contro Tommaso Marini. In un podio con tutti e quattro i componenti della squadra italiana dell’ultima Olimpiade francese, si sono classificati al terzo posto Alessio Foconi del Centro Sportivo Aeronautica Militare e Guillaume Bianchi del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Roma i tricolori al Pincio: Filippo Macchi e Alice Volpi vincono nel fioretto

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