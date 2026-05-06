Europei Targa di Antalya i convocati dell’Italia per la rassegna continentale

L’Italia del tiro con l’arco si appresta ad affrontare i Campionati Europei Targa di Antalya, in Turchia, che si svolgeranno dal 17 al 25 maggio. Dodici atleti italiani sono stati convocati per questa competizione, che vedrà in gara sia arcieri con arco ricurvo sia con arco compound. La squadra italiana si prepara alla manifestazione continentale con l’obiettivo di ottenere risultati nelle diverse discipline in programma.

L’Italia del tiro con l’arco si prepara ai Campionati Europei Targa di Antalya, in programma in Turchia dal 17 al 25 maggio. Saranno dodici gli arcieri convocati per rappresentare la Nazionale azzurra nella principale competizione continentale della stagione, suddivisi equamente tra ricurvo e compound. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Diversi protagonisti di quella spedizione sono stati confermati anche per Antalya.🔗 Leggi su Sportface.it

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