Campionati Italiani nuoto 2026 oggi | orari 16 aprile tv programma streaming big azzurri in gara

Oggi a Riccione si svolge la terza giornata dei campionati italiani di nuoto 2026. La competizione, iniziata nei giorni scorsi, vede protagonisti nuotatori di diverse regioni italiane che si sfidano nelle varie discipline. L’evento, che comprende anche trasmissioni in streaming e in diretta televisiva, coinvolge alcuni tra i più noti nuotatori azzurri, pronti a scendere in vasca per conquistare punti e record.

Oggi, giovedì 16 aprile, andrà in scena a Riccione la terza giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-3 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, secondo una formula diversa dalla solita: il vincitore della singola staccherà il biglietto per la rassegna continentale e i qualificati saranno più di uno nel caso in cui si eguagliasse o si migliorasse il limite cronometrico imposto dalla FIN. Il via alle danze lo daranno le serie lente degli 800 stile libero maschili, che poi nel pomeriggio vedranno al via Luca De Tullio da cui ci si aspetta il successo.🔗 Leggi su Oasport.it

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