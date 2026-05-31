Domenica in Campania sarà caratterizzata da sole e temperature che raggiungeranno i 31°C a Benevento. Chi desidera evitare il caldo pomeridiano può optare per zone con ventilazione più fresca. I venti nelle province di Benevento e Caserta sono previsti in aumento, con raffiche che potrebbero contribuire a ridurre la percezione del caldo. La giornata si presenta stabile, con condizioni meteo favorevoli per attività all’aperto.

? Domande chiave Dove conviene andare per evitare il caldo eccessivo del pomeriggio?. Come cambieranno i venti nelle province di Benevento e Caserta?. Quali zone della costa godranno del mare più calmo?. Perché le temperature interne saranno molto diverse da quelle costiere?.? In Breve Avellino raggiungerà 29°C con zero termico a 3683 metri.. Benevento vedrà venti più tesi da Ovest-Sudovest nel pomeriggio.. Caserta avrà temperature tra 20°C e 28°C con mare calmo.. Napoli e Salerno registreranno massime di 25°C con mare poco mosso.. Sole e temperature elevate in Campania per la domenica 31 maggio 2026. Il sole splenderà su tutta la Campania in questa domenica 31 maggio 2026, con temperature che raggiungeranno i 31°C a Benevento e un cielo privo di precipitazioni in ogni provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, domenica di sole e caldo: a Benevento piccheranno i 31°C

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