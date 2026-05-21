Nella regione Campania il cielo si presenta sereno con temperature miti, soprattutto tra Napoli e Benevento. Durante la giornata, il clima si manterrà stabile, con poche nuvole e assenza di pioggia. Verso sera, il cielo potrebbe mostrare alcune variazioni a Napoli e Caserta, anche se non sono previste precipitazioni significative. Nel pomeriggio, il vento si intensificherà in alcune zone, diventando più teso rispetto alle ore precedenti.

? Punti chiave Come cambierà il cielo a Napoli e Caserta verso sera?. Dove il vento diventerà più teso nel corso del pomeriggio?. Perché le temperature variano così tanto tra Benevento e Avellino?. Quali zone vedranno un calo di luminosità dopo il tramonto?.? In Breve Temperature tra 9°C a Benevento e 26°C, con zero termico sopra i 2800 metri.. Venti da Ovest-Sudovest a Napoli e da Ovest-Nordovest a Benevento nel pomeriggio.. Aumento nuvolosità serale previsto per Napoli, Caserta e Salerno dopo il sole mattutino.. Massime pomeridiane di 25°C a Caserta e 23°C ad Avellino con venti tesi.. Il cielo sopra la Campania si presenta sereno questo giovedì 21 maggio 2026, con temperature che oscillano tra i 9°C di Benevento e i 26°C della stessa città, offrendo una giornata senza allerta meteo per tutte le province coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, sole e temperature miti: meteo sereno tra Napoli e Benevento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo

Sullo stesso argomento

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: pioggia ma temperature alte, poi torna il solePioggia oggi giovedì 12 marzo, ma da domani torna il sole: l'ultimo weekend invernale sarà con temperature vicine ai 20 gradi, poi arriverà la...

Meteo, sole e temperature in rialzo: l’Italia respira sotto il cielo sereno? Cosa sapere Cielo sereno e temperature in aumento su tutta l'Italia lunedì 27 aprile 2026.

Domenica di sole a Napoli e in Campania: temperature in rialzo dopo il maltempo - Cronache - Dopo le piogge e la forte instabilità che hanno caratterizzato la giornata di sabato, per domenica 17 maggio 2026 torna a splendere il sole su Napoli e su gran … x.com

Ultimi 2 giorni di instabilità, da mercoledì sole e rialzo temperature reddit

Meteo Napoli e Campania: tra sole, nubi e il rischio di un acquazzone pomeridianoLe previsioni meteo per oggi, martedì 19 maggio 2026, delineano una giornata tipicamente primaverile per Napoli e la Campania, in bilico tra momenti ... cronachedellacampania.it

Domenica di sole a Napoli e in Campania: temperature in rialzo dopo il maltempoDopo le piogge e la forte instabilità che hanno caratterizzato la giornata di sabato, per domenica 17 maggio 2026 torna a splendere il sole su Napoli e su ... cronachedellacampania.it