Campania sole e temperature miti | meteo sereno tra Napoli e Benevento

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Campania il cielo si presenta sereno con temperature miti, soprattutto tra Napoli e Benevento. Durante la giornata, il clima si manterrà stabile, con poche nuvole e assenza di pioggia. Verso sera, il cielo potrebbe mostrare alcune variazioni a Napoli e Caserta, anche se non sono previste precipitazioni significative. Nel pomeriggio, il vento si intensificherà in alcune zone, diventando più teso rispetto alle ore precedenti.

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? Punti chiave Come cambierà il cielo a Napoli e Caserta verso sera?. Dove il vento diventerà più teso nel corso del pomeriggio?. Perché le temperature variano così tanto tra Benevento e Avellino?. Quali zone vedranno un calo di luminosità dopo il tramonto?.? In Breve Temperature tra 9°C a Benevento e 26°C, con zero termico sopra i 2800 metri.. Venti da Ovest-Sudovest a Napoli e da Ovest-Nordovest a Benevento nel pomeriggio.. Aumento nuvolosità serale previsto per Napoli, Caserta e Salerno dopo il sole mattutino.. Massime pomeridiane di 25°C a Caserta e 23°C ad Avellino con venti tesi.. Il cielo sopra la Campania si presenta sereno questo giovedì 21 maggio 2026, con temperature che oscillano tra i 9°C di Benevento e i 26°C della stessa città, offrendo una giornata senza allerta meteo per tutte le province coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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