Caos in Super cammina sul ciglio della strada Poi picchia i carabinieri e danneggia l' ambulatorio

Giovedì 16 intorno alle 9, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta sulla superstrada Ferrara-mare, a causa di diverse segnalazioni di un uomo che camminava pericolosamente lungo il ciglio della carreggiata. L’individuo, successivamente, ha aggredito i militari e ha causato danni all’ambulatorio presente nell’area. L’intervento si è reso necessario per gestire la presenza di una persona in stato di agitazione in un tratto trafficato.