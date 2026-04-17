Caos in Super cammina sul ciglio della strada Poi picchia i carabinieri e danneggia l' ambulatorio
Giovedì 16 intorno alle 9, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta sulla superstrada Ferrara-mare, a causa di diverse segnalazioni di un uomo che camminava pericolosamente lungo il ciglio della carreggiata. L’individuo, successivamente, ha aggredito i militari e ha causato danni all’ambulatorio presente nell’area. L’intervento si è reso necessario per gestire la presenza di una persona in stato di agitazione in un tratto trafficato.
Caos in Superstrada. Intorno alle 9 di giovedì 16, una pattuglia di carabinieri è intervenuta lungo il raccordo autostradale Ferrara-mare a seguito di numerose segnalazioni, dove alcuni automobilisti in transito avevano notato un soggetto camminare pericolosamente sul ciglio della carreggiata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Travolto da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada, 18enne morto nel VaresottoUn ragazzo di 18 anni è morto travolto da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada .
Suzzara, 37enne trovato sul ciglio della strada e poi morto in ospedale: denunciato 81enne per fuga e omicidio stradaleMilano, 25 febbraio 2026 – Nella tarda serata del 17 febbraio, a Suzzara, nel Mantovano, un 37enne pachistano, Mohsin Siddiqui, è deceduto dopo...